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«سي وورلد أبوظبي» نموذج للرفق بالحيوان

«سي وورلد أبوظبي» نموذج للرفق بالحيوان
18 مايو 2023 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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منحت منظمة «جلوبال هيومين» الجهة العالمية الأبرز في مجال مصادقة وتقييم معايير الرفق بالحيوان، «سي وورلد أبوظبي»، ومركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» شهادة المطابقة لمبادئ الرعاية والرفق بالحيوان، وتعد الشهادة الأولى من نوعها  في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وقالت الدكتورة روبن غانزيرت، الرئيسة التنفيذية للمنظمة إن «سي وورلد أبوظبي» ستوفر فرصة فريدة للتعرف عن كثب على عالم البحار الغني، وستلهم الجيل القادم من علماء الأحياء  البحرية.
وقال الدكتور كريس دولد، المسؤول «سي وورلد باركس آند إنترتينمنت»: فخورون بحصول أول مركز لـ«سي وورلد» خارج الولايات المتحدة على شهادة جلوبال هيومين.

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