نعومي تحلق بجائزة التميز في التكنولوجيا

الشارقة (الاتحاد)

حصلت نعومي مايتل، طالبة من مدرسة جيمس كامبردج إنترناشيونال بالشارقة، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة المرموقة من فئة الطلاب المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خلال الدورة الرابعة من القمة والجوائز السنوية العالمية لأفضل الممارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 2023.

وتهدف المبادرة التي جرى تنظيمها بالتعاون مع Autodesk وKitspire والجامعة الأمريكية في دبي إلى تعزيز التميز والابتكار وترسيخ أفضل الممارسات في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.. وشاركت 60 مدرسة من 9 دول في الشرق الأوسط والهند هذا العام.