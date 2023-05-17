الأمم المتحدة تريد 100 مليار دولار لسدّ الهوة الرقمية

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من الدول والقطاع الخاص تخصيص 100 مليار دولار أميركي من الآن وحتى عام 2026 لتسريع الرقمنة على الصعيد العالمي، وهو مبلغ يتجاوز ما تمّ التعهد به بثلاثة أضعاف.

وأفاد الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن حوالى 2,7 مليار شخص من إجمالي عدد سكان الأرض، البالغ ثمانية مليارات نسمة، لم يكونوا متّصلين بالإنترنت في عام 2022.

وأطلق الاتحاد، في بيان، نداء عالمياً "لزيادة قيمة التعهدات الرامية إلى رقمنة العالم من 30 مليار دولار أميركي حالياً إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026".

وأوضح أن الهوة "التي تفصل أقل البلدان نمواً عن بقية العالم آخذة في الاتساع فيما يتعلق بعوامل رئيسية مثل النفاذ والمهارات الرقمية وميسورية التكاليف".

ونقل البيان عن دورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة للاتحاد قولها، إن "التكنولوجيا في مقدمة جدول الأعمال العالمي، ولكن منافع التكنولوجيا الرقمية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى عدد كبير جداً من الناس".

وأضافت "إن كنا جادين بشأن رقمنة العالم بطريقة هادفة ومستدامة، فيجب علينا اتخاذ إجراءات لتسريع التحول الرقمي للجميع".

وأشار الاتحاد إلى أن الدول الأقل نموّا في العالم والبالغ عددها 46 بلداً، يقطنها نحو ثلث سكان العالم غير المتّصلين بالإنترنت، موضحا أن الإنترنت "تُعتبر... ميسورة التكلفة في بلدين فقط من هذه البلدان".

وسعياً للعمل على سدّ هذه الفجوة، أطلق الاتحاد في سبتمبر 2021، "التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (Partner2Connect) ومنصته الإلكترونية لتقديم التعهدات".

يرمي التحالف إلى استخدام شراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة على تحفيز الرقمنة في المجتمعات التي تعاني الصعوبات الأكبر على صعيد الاتصال بالإنترنت، بما يشمل الدول الأقل تقدما والدول النامية التي لا تحظى بمنافذ بحرية والدول-الجُزُر.

بدأ التحالف بجمع التعهدات المباشرة في فبراير 2022 وتلقى ما يصل إلى 30 مليار دولار أميركي منها، علماً بأنه يمكن لـ12 ملياراً أن تساعد الدول الأكثر فقرا على الاتصال بشكل أسرع.