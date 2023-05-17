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توم كروز في «مهمة مستحيلة» بأبوظبي

ملصق فيلم "مهمة مستحيلة"
17 مايو 2023 19:55

أبوظبي (الاتحاد)
ظهرت بعض المواقع الرئيسة في أبوظبي ضمن أحداث الجزء الجديد من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» للممثل العالمي توم كروز، ويحمل اسم «مهمة مستحيلة: الحساب الميت الجزء الأول»، خلال البرومو التشويقي الترويجي للفيلم لذي طُرح اليوم.
وقد شملت هذه المواقع «صحراء ليوا» وكثبانها الرملية الساحرة، ومبنى مطار أبوظبي الجديد.
تم تصوير الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر ماك كويري، على مدار ما يقرب من أسبوعين في العاصمة الإماراتية خلال عام 2021، وبدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام» وtwofour54 أبوظبي.
وقال هانز فرايكين، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: تشتهر سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" بمشاهدها الممتعة المليئة بالأكشن والتشويق، وحبكتها المتقنة وأحداثها المذهلة، ونحن سعداء باختيار أبوظبي مرة أخرى، كموقع لتصوير مشاهد الجزء الجديد من السلسلة السينمائية الشهيرة».

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