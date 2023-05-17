«دورية المخلب» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي عرض «دورية المخلب: سباق الإنقاذ» بطابعه التفاعلي الحي في «الاتحاد أرينا» من 8 وحتى 11 يونيو المقبل، ليحمل الجمهور إلى عالم من القصص الشيقة والمغامرات الرائعة في أجواء موسيقية مميزة.

ويستند العرض إلى المسلسل التلفزيوني الناجح «باو باترول» في إطار مسرحي ترفيهي وتعليمي مناسب لجميع أفراد العائلة، ما يجعله عرضاً مثالياً للأطفال من مختلف الأعمار.

ويشجع عرض «دورية المخلب: سباق الإنقاذ» الجمهور على التفاعل مع المهمة الشيقة التي يتسابق خلالها «رايدر» وفريق أبطاله لإنقاذ العمدة «جودواي»، حيث تتم مشاركة الأطفال والأهالي في البحث عن الأدلة وسط أجواءٍ من المرح والغناء والرقص، كما يستعرض أعضاء فريق «دورية المخالب» مهاراتهم العالية وشجاعتهم الفريدة التي تتيح لهم التغلب على جميع التحديات والأخطار التي تعترض طريقهم.