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«كورال أبوظبي» تستعد لمسرحية «مونتي بايثون سبامالوت»

«كورال أبوظبي» تستعد لمسرحية «مونتي بايثون سبامالوت»
17 مايو 2023 12:35

أبوظبي (الاتحاد) كشفت «مجموعة كورال أبوظبي» عن استعداداتها لتقديم العرض المسرحي الغنائي «مونتي بايثون سبامالوت»، الحائز على جائزة «توني» لـ «أفضل عمل مسرحي موسيقي»، وذلك في مركز الفنون في جامعة نيويورك - أبوظبي، على مدار 4 أيام، بدءاً من 31 مايو وحتى 2 يونيو.


ويعيد العمل المسرحي المستوحى من فيلم «مونتي بايثون آند ذا هولي جريل»، الذي تم إنتاجه عام 1975، سرد قصة «الملك أرثر» و«فرسان كاميلوت» أثناء خوضهما رحلة مشوقة بأسلوب عصري وممتع، مع مجموعة مميزة من الاستعراضات والموسيقى الحية.


وتعد «مجموعة كورال أبوظبي»، التي تأسست عام 1977، أقدم فرقة هاوية للموسيقى في الإمارات، وتقدم عروضاً موسيقية ومسرحية، ونظمت فرقة المسرح المجتمعي حتى موسمها الـ45 الحالي، ما يزيد على 75 عرضاً، وتضم طاقماً مميزاً من فناني الأداء الجدد والخبراء الموهوبين والذين يمثلون ما يزيد على 15 جنسية ولغات مختلفة.

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وقالت كات دونينج، مديرة «مجموعة كورال أبوظبي»: يسرنا تقديم عرض «مونتي بايثون سبامالوت» على مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك، حيث يناسب هذا العرض جميع أفراد العائلة بفضل طابعه الفكاهي ولمحاته الموسيقية المميزة وشخصياته الفريدة.


وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: يشكل التعاون مع «مجموعة كورال أبوظبي» جزءاً مهماً من التزام مركز الفنون بدعم المواهب الموجودة في أبوظبي، إذ تُعتبر «كورال أبوظبي» أعرق المؤسسات الفنية في الإمارات وأكثرها شعبية، وأصبحت القلب النابض في الأوساط المسرحية المحلية. 

 

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