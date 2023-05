«بريان آدامز» يعود إلى دبي

دبي (الاتحاد)

ضمن البرنامج الترفيهي لـ «فعاليات دبي»، أعلنت All Things Live Middle East عودة العالمي بريان آدامز إلى دبي، أحد أشهر الموسيقيين وصاحب الألبومات الأعلى مبيعاً، حيث من المقرر أن يقدم حفلاً موسيقياً 4 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا»، ضمن جولته العالمية التي تحمل عنوان So Happy It Hurts.

وقال توماس أوفيسن، الرئيس التنفيذي لـ All Things Live Middle East: إننا في غاية الحماس لعودة «بريان آدامز» إلى دبي، فقد حققت آخر حفلاته في «دار الحي» نجاحاً باهراً، وسنحرص هذه المرة على تقديم عرض أفضل من كافة الجوانب التقنية والفنية على مسرح «كوكا كولا أرينا» التي تُعتبر أفضل وجهة للحفلات الموسيقية.

وتأتي جولة «بريان آدامز» العالمية دعماً لألبومه الـ 15 بعنوان So Happy It Hurts، والذي أطلقه في 11 مارس 2022، ورشح للحصول على أفضل أداء لموسيقى الروك ضمن أحدث نسخة من جوائز «جرامي 2023».