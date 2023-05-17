نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة

تمكن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا، الأربعاء، من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة السابعة والعشرين في مسيرته، محققاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، على ما أعلن مَن تولى تنظيم رحلته.

وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، إنّ كامي "وصل الى القمة بنجاح هذا الصباح فيما كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".

وكان كامي ريتا شيربا (53 عاماً) يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الثانية والعشرين إلى قمة إيفرست في العام 2018، فيما حطّم رقماً قياسياً سابقاً كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.



وتضم نيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وأصدرت سلطاتها هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.



