الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة

نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة
17 مايو 2023 12:31

تمكن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا، الأربعاء، من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة السابعة والعشرين في مسيرته، محققاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، على ما أعلن مَن تولى تنظيم رحلته.
وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، إنّ كامي "وصل الى القمة بنجاح هذا الصباح فيما كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".
وكان كامي ريتا شيربا (53 عاماً) يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الثانية والعشرين إلى قمة إيفرست في العام 2018، فيما حطّم رقماً قياسياً سابقاً كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.

وتضم نيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.
وأصدرت سلطاتها هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.

أخبار ذات صلة
نيبال.. متسلق يصل قمة إيفرست للمرة 26
فلاي دبي: رحلة  576 FZ من كاتماندو تحلق بأمان باتجاه دبي
المصدر: وكالات
قمة إيفرست
نيبال
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©