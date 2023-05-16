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65 مليون دولار قيمة ماستين تعرضهما سوذبيز دبي

65 مليون دولار قيمة ماستين تعرضهما سوذبيز دبي
17 مايو 2023 00:43

دبي (الاتحاد)

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تنظم سوذبيز دبي الاثنين المقبل أول عرض لاثنتين من أروع وأعلى الماسات النادرة قيمةً على مستوى العالم في بورصة دبي للماس، وتبلغ القيمة التقديرية للقطعتين نحو 65 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يصل سعر الماسة الأولى «إتيرنال بينك»، التي تعد أغلى ماسة وردية مائلة تعرض في مزاد علني، لما يزيد على 35 مليون دولار، فيما ينتظر خبراء الدار أن تحقق الماسة الثانية «إستريللا دي فورا»، أكبر وأغلى حجر ياقوت تظهر في مزاد علني، قرابة 30 مليون دولار. وتتيح الدار لعشاق الأحجار الكريمة التقاط صور للماستين من الثلاثاء 23 إلى الجمعة 26 مايو.

سوذبيز دبي
دبي
دار سوذبيز
الإمارات
مزاد سوذبيز
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