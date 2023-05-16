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150 ألف زائر لمتنزه الجبيل

150 ألف زائر لمتنزه الجبيل
17 مايو 2023 00:42

استقطب متنزه قرم الجبيل، الوجهة التعليمية والبيئية والترفيهية الأولى من نوعها في أبوظبي، 150 ألف زائر في الفترة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، بعدما أضحى المتنزه وجهة رئيسة لعشاق الطبيعة.
يعد هذا الإنجاز دليلاً بارزاً على التزام جزيرة الجبيل بالاستدامة، إذ يوفر متنزه القرم العديد من الأنشطة والتجارب التعليمية لزراعة أشجار القرم، والتي تعزز تفاعل الزوار مع الطبيعة، ومن خلال هذه الأنشطة، يطّلع الزائرون على الدور الرئيس الذي تسهم به أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي.

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