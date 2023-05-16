شرطة دبي تسعد طفلاً موهوباً

ضمن برنامج «إسعاد طفل»، التابع لإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، استضافت شرطة دبي، الطفل أحمد الموسوي، الموهوب في العزف على «البيانو»، وعزف الموسوي أمام طلبة مدرسة حماية للبنين مقطوعة موسيقية قام بتأليفها ومقطوعات أخرى، فيما وفرت الإدارة له الزي الشرطي واصطحبته بجولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة، كما قام بدور ضابط شرطة في مركز الشرطة الذكي «SPS» بحضور والدته.

وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أمنية الأطفال الموهوبين وإشراكهم في الأنشطة والفعاليات، وقال المقدم عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية إن المدارس تسعد باستضافة الأطفال والطلبة الموهوبين.