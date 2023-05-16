البروكلي يقلل حساسية الجلد

باريس (أ ف ب)

كشفت دراسة عرضها المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، أن تناول البروكلي يساهم في تقليل الحساسية الجلدية، وأشارت إلى أهمية أن يتّبع مَن يعانون حساسية في بشرتهم نظاماً غذائياً متوازناً. وأكد معدو الدراسة أن عدم الحصول على مركبات موجودة في بعض الخضر وتحديداً في البروكلي والملفوف، جعل الحساسية الجلدية أكثر حدّةً لدى مجموعة من الحيوانات. وركّز العلماء في عملهم البحثي على مركّبات تؤثر على جزء موجود في الجسم هو «مستقبل الهيدروكربون العطري» (AhR).. وعادة ما تكون هذه العناصر الغذائية موجودة في الخضر الكرنبية، خاصة البروكلي.