نجوم بوليوود في ضيافة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أقل من أسبوعين، يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» بنسختة الـ23 إلى جزيرة ياس في أبوظبي للعام الثاني على التوالي. وتقام الاحتفالية الكبرى للسينما الهندية لهذا العام في الاتحاد أرينا يومي 26 و27 مايو الجاري، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد في أبوظبي للوجهات والتجارب الغامرة.. ويقدم النجمان «فيكي كوشل» و«أبهيشك باتشاشان» حفل توزيع الجوائز، فيما يقدم أكبر نجوم بوليوود، بما في ذلك «سلمان خان» و«فارون دهاوان» و«أيوشمان كورانا» و«سونيدهي تشوهان» و«نوكليا» و«ميكا» فقرات ترفيهية واستعراضية منوعة.