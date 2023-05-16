الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نجوم بوليوود في ضيافة أبوظبي

نجوم بوليوود في ضيافة أبوظبي
17 مايو 2023 00:43

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
«دورية المخلب» في أبوظبي

بعد أقل من أسبوعين، يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» بنسختة الـ23 إلى جزيرة ياس في أبوظبي للعام الثاني على التوالي. وتقام الاحتفالية الكبرى للسينما الهندية لهذا العام في الاتحاد أرينا يومي 26 و27 مايو الجاري، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد في أبوظبي للوجهات والتجارب الغامرة.. ويقدم النجمان «فيكي كوشل» و«أبهيشك باتشاشان» حفل توزيع الجوائز، فيما يقدم أكبر نجوم بوليوود، بما في ذلك «سلمان خان» و«فارون دهاوان» و«أيوشمان كورانا» و«سونيدهي تشوهان» و«نوكليا» و«ميكا» فقرات ترفيهية واستعراضية منوعة.

أبوظبي
الإمارات
بوليوود
جوائز آيفا
جزيرة ياس
السينما الهندية
جوائز السينما الهندية
الاتحاد أرينا
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©