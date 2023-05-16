انطلاق «الإمارات للفنون الإبداعية 2023»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي» في أبوظبي أمس، مهرجان «الإمارات للفنون الإبداعية» 2023، كحدث فني ثقافي سنوي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدارس المختلفة في الدولة، للاحتفاء بطلابها المبدعين من الإمارات ومختلف الجنسيات في مجالات الفنون الإبداعية، البصرية والموسيقية والمسرحية. نظم مهرجان «الإمارات للفنون الإبداعية» مسابقة «الكورال المدرسي»، بالتعاون مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين، لاختيار أفضل 3 فرق للكورال لدعمها فنياً وإشراكها في مختلف المحافل والمناسبات المحلية والدولية، وتم اختيار أعضاء لجنة تحكيم من قبل الجمعية لاختيار المواهب والفائزين في المسابقة، وهم الفنان والملحن طارق المنهالي (نائب ثان لرئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين للسر)، الموسيقية وملحنة الأوركسترا إيمان الهاشمي، (أمين صندوق الجمعية)، والفنانة فافا.

تتواصل عملية اختيار المواهب، لمدة 3 أيام، منها يومان في أبوظبي على مسرح مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي»، واليوم الأخير (الخميس 18 مايو) في دبي والإمارات الشمالية، وقد تم تزويد أعضاء لجنة التحكيم بنموذج لكل فرقة كورال مشاركة، وذلك لتحديد معايير تقدير المستوى واختيار أفضل 3 فرق لكل مجموعة، حيث قُسمت الفرق إلى 3 مجموعات، الأولى مدارس إمارة أبوظبي، والثانية مدارس دبي، والأخيرة مدارس الإمارات الشمالية، وسيتم منح 9 جوائز للفرق الـ3 الفائزة، كما سيتم منح جوائز إضافية لـ«أفضل زي» لفرقة الكورال، و«أفضل قائد»، و«أفضل مرافقة».

صقل المواهب

وبمناسبة انطلاق المهرجان، قال دكتور منير باقية، بإدارة الإمارات ومهارات المستقبل في مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي»: بعد فترة من تأجيل النشاطات الفنية المدرسية بسبب أزمة الجائحة، عاد المهرجان من جديد لتشجيع الفنون الإبداعية من مختلف الجنسيات، وصقل المواهب في مجالات مختلفة من الغناء والعزف، لتكوين فرق كورال محترفة من طلاب المدارس، تستطيع المشاركة في الاحتفالات الموسيقية والمناسبات الوطنية.

تمكين الإبداعات

وأعرب طارق المنهالي عن سعادته بأن يكون جزء من هذا الحدث الفني الثقافي المهم، الذي يهدف إلى اكتشاف وتطوير مواهب الطلبة من المبدعين في مختلف الفنون ومن مختلف مدارس الدولة، لإظهار جيل جديد مثقف فنياً وموسيقياً، وقال: شرف لي أن أكون أحد أعضاء لجنة تحكيم في هذه المسابقة المتميزة، التي جمعت نخبة من الإبداعات الواعدة من طلاب المدارس المختلفة في الدولة، الذين تفاجأ بموهبتهم الفنية وقدراتهم الصوتية، التي تؤهلهم لتمكينهم في المناسبات الفنية داخل الدول وخارجها في المستقبل.

تواصل وتفاعل

أوضحت إيمان الهاشمي أنها تشرفت بأن تكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان «الإمارات للفنون الإبداعية»، الذي تنظمه مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي»، لا سيما أن المهرجان يوفر فرصاً للطلبة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية الإبداعية، وتمكينهم من تقديم نتاجهم الفني والثقافي الإبداعي من خلال العروض والمسابقات والتحديات الفنية التخصصية، كما يتيح لهم فرص التواصل والتفاعل مع الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجالات الفنون الإبداعية.

عروض شعبية وتراثية

يضم مهرجان «الإمارات للفنون الإبداعية» 2023، عروضاً للفنون الشعبية، واستعراضات تراثية يقدمها الطلبة على مسرح مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي»، إلى جانب فقرات لعزف منفرد يؤديها الطلاب على آلات موسيقية مختلفة، لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في مجالات فنية عدة.