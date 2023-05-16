حضور مغربي لافت في «كان السينمائي»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك السينما المغربية في الدورة (76) من مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته أمس، بثلاثة أفلام سينمائية، تُعرض ضمن فقرة «نظرة ما» وهي: «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير، و«كلاب الصيد» للمخرج كمال لازرق، و«الصحراء» للمخرج فوزي بن السعيدي، والذي سيمثل المغرب في سينما أسابيع المخرجين.

ويحكي فيلم «كذب أبيض» قصة المخرجة المغربية الشابة أسماء التي تذهب إلى منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر، وخلال فرز كل أغراض طفولتها بمنزل عائلتها، ترى صورة: أطفال يبتسمون في ساحة روضة الأطفال، وعلى حافة الإطار، كانت هناك فتاة صغيرة تجلس على مقعد وتنظر إلى الكاميرا بخجل، وهذه الصورة هي الوحيدة التي تؤرخ لطفولتها البعيدة، وتمثل الذكرى الوحيدة التي يمكن أن تعطيها والدتها لها، لكن أسماء مقتنعة بأنها ليست الطفلة الموجودة في هذه الصورة.

أما فيلم «كلاب الصيد» فيسرد قصة حسن وعصام، الأب والابن، اللذان يحاولان كسب قوتهما اليومي في إحدى الأزقة الشعبية في مدينة الدار البيضاء، فيقومان بأعمال خارجة على القانون لفائدة أحد رؤساء العصابات المحلية، وفي إحدى الليالي، يموت داخل سيارتهما عن طريق الخطأ رجل كانا يقصدان خطفه، فيجد حسن وعصام نفسيهما أمام جثة يجب التخلص منها، ومن هنا تبدأ مغامرتهما الليلية الطويلة في أحياء المدينة العملاقة.

أما فيلم المخرج فوزي بن السعيدي «الصحراء»، إنتاج مشترك بين فرنسا والمغرب، واستغرق تصويره 5 أسابيع في أمكنة متفرقة بمدينة مراكش بمساعدة فريق عالمي، فيدور حول رحلة صديقين (مهدي وحميد) اللذين يسافران بحكم عملهما عبر مدن وقرى المغرب، لكنهما يتعرضان لموقف مُفاجئ يجعلهما مطاردين عبر الصحراء الشاسعة، والفيلم من بطولة عدد من الممثلين المغاربة، منهم: فهد بنشمسي، عبد الهادي الطالبي، ربيع بن جلون، وهاجر كريكع.