كريم.. «بلوجر» في «بيت الروبي»

محمد قناوي (القاهرة)

ينافس الممثل المصري كريم عبد العزيز خلال الموسم السينمائي الصيفي بشخصية «البلوجر» في فيلم «بيت الروبي»، وقال إن العمل يلقي الضوء على توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة وسيطرتها على المتابعين، ويشارك في بطولة الفيلم نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وأضاف أن الأحداث تدور حول زوجين «بلوجر»، وطبيبة تعاني من مشاكل في الإنجاب ما يسبب لها اضطرابات نفسية، وينعكس على عملها، حتى يتم اتهامها في قضية قتل لأم وجنينها خلال عملية ولادة، ويحاول زوجها إثبات براءتها، ويقعان في عدد من الأزمات خلال الأحداث.

وأوضح كريم أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويبدأ التصوير فور انتهاء مراد من كتابة السيناريو، مشيراً إلى أنه متحمس له للغاية، لاستكمال تقديم شخصية «يحيى»، خاصة وأن التجربة كانت مثمرة وناجحة بشكل غير متوقع.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيكمل خلال الأيام المقبلة تصوير مسلسل «الحشاشين»، تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة شريف سلامة، فتحي عبد الوهاب، ومحمد علاء، إخراج بيتر ميمي، والعمل كان مقرراً تقديمه في رمضان الماضي، ولكن بسبب ضخامة إنتاجه وتصويره في عدد من الدول، رأت الشركة المنتجة تأجيله لرمضان 2024، ويقدم كريم خلاله شخصية «حسن الصباح»، مؤسس تنظيم جماعة الحشاشين الإرهابية.