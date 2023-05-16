فُرَش أسنان.. من الذهب والألماس

أبوظبي (الاتحاد)

فُرَش الأسنان من الأدوات الشخصية التي لا يوليها بعضهم الكثير من الأهمية، بسبب ثمنها الزهيد، رغم أننا نستخدمها يومياً، ولكن بعضها، باهظة الثمن، مصنوع من الذهب والألماس، حسبما نشر موقع «The Richest» الكندي، ومنها:

زينا 45 سونيك بالس

هناك إشادة بقدرتها الاستثنائية على التنظيف والتلميع وتعزيز صحة اللثة بشكل أفضل، وتتميز بمقبض مريح وشعيرات مصنوعة من النايلون دبونت، ويصل ثمنها إلى 250 دولاراً.

كورابروكس برو سونيك

تعد الفرشاة المثالية للذين لديهم تقويم أسنان أو أجهزة طب أسنان أخرى، فهي تنظف المناطق التي يصعب الوصول إليها بشكل فعال، ولها خيوط ناعمة ودقيقة، وثمنها يبلغ 350.99 دولاراً.

آي بي إكس 7

تحتوي على خمسة أوضاع للتنظيف ومؤقت ذكي مدمج ومعها شاحن يو إس بي، وتتوقف مؤقتاً كل 30 ثانية للتبديل إلى أوضاع مختلفة، ويصل ثمنها إلى 379.46 دولاراً.

دياموند كلين سمارت

فرشاة قابلة للشحن تتميز بتصميم متقدم وأجهزة استشعار ذكية، وترتبط بتطبيق مجاني يرشدك لتنظيف شامل لأسنانك، ولا يقل ثمنها عن 415.79 دولاراً.

آيو سيريز 9 إس

تستخدم هذه الفرشاة تقنية الذكاء الاصطناعي لضبط تجربة التنظيف وفق تفضيلاتك للوصول إلى أقصى جودة للتنظيف، وهي تعمل بالكهرباء، ويبلغ ثمنها 429.76 دولاراً.

برستيج 9900

تستشعر هذه الفرشاة الذكية أسلوب تنظيف الأسنان لضبط قوة وكثافة التنظيف، وتخبرك عبر الأصوات والاهتزازات التي تصدرها إذا ما كنت تضغط بشدة على أسنانك أم لا، ويصل ثمنها إلى 799 دولاراً.

ريناست الفاخرة

فرشاة بمقبض فاخر من التيتانيوم الصلب عالي الجودة ومتين وخفيف الوزن، ويبلغ ثمنها 4200 دولاراً، وهي مثال للرفاهية والأناقة.

هيرتدج

أغلى فرشاة في الأسواق صممها تشارلز داريوس في فرنسا ويبلغ ثمنها 6500 دولار، وهي مصنوعة يدوياً بمقبض إما من الذهب الخالص (18 أو 14 قيراطاً)، أو بمقبض من الروديوم الأسود.