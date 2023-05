نيجيرية تقضي 100 ساعة في الطهي من دون انقطاع لدخول جينيس

قضت طاهية نيجيرية 100 ساعة من دون انقطاع في إعداد صنوف مختلفة من الطعام بهدف تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول جلسة طهي متواصلة.

وأسرت هيلدا باسي، وهي طاهية في مدينة لاجوس، قلوب النيجيريين بماراثون الطهي الذي بدأته يوم الخميس وانتهت منه مساء أمس الاثنين.

وهنأ الرئيس محمد بخاري وعدد من السياسيين والمشاهير باسي فيما هتف المشجعون وعسكروا خارج مركز للمناسبات ليشاهدوا الطاهية (27 عاما) وهي تتفنن في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة من أرز الجولوف إلى المعكرونة وكعكات الأكارا التي تعد من طحين الفاصوليا.

والرقم القياسي الحالي في موسوعة جينيس لأطول جلسة طهي دون انقطاع مسجل باسم الطاهية الهندية لاتا توندون التي واصلت الطهي لمدة 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وسيتعين على مسؤولي موسوعة جينيس التحقق من الوقت الذي قضته باسي في الطهي حتى يصير رسميا.





UPDATE: Governor of Lagos State, Mr @jidesanwoolu arrives at Amore Gardens, Lekki to support and celebrate Hilda Baci, a multitalented Nigerian chef and in her attempt to break the Guinness World Record for longest cook-a-thon.@hildabacicooks



