«سيمبلي ريد» تغني في «دوري البادل»

دبي (الاتحاد)

تستعدّ فرقة «سيمبلي ريد» الموسيقية البريطانية الشهيرة لتقديم عرضها المباشر الذي يترقّبه محبّو الموسيقى في دبي، على خشبة المسرح «كوكا كولا أرينا» في التاسع من يونيو المقبل، ضمن بطولة «دوري البادل تنس العالمي».

ويقود «مايك هوكنال» أعضاء الفرقة لتقديم أغنياتٍ شهيرة، مثل «Money›s Too Tight To Mention»، و«Holding Back The Years»، وغيرها من الأغنيات التي يعشقها الجمهور.

وتتجاوز مبيعات الفرقة أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وحلّت في المركز الأول في المملكة المتحدة لخمس مرات، ويتابعها أكثر من مليار مشاهد على «يوتيوب».