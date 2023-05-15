منازل مقاومة للزلزال من الليجو

الشارقة (الاتحاد)

ما أسباب الزلازل؟ وما المخاطر التي يُمكن أن تشكلها على المباني؟ وما العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى مقاومة البنايات للزلزال؟ أسئلة وجد الأطفال رواد آخر أيام مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 إجاباتها عملياً، عبر ورشة «الهياكل القوية» التي نظمها ركن الروبوتات. واطلع الصغار على مفهوم الزلزال وأسباب حدوثه، ثم تعرفوا على مقياس ريختر، أداة قياس قوة الزلزال، ليصمموا 3 مبانٍ بأحجام وقياسات مختلفة من قطع الليجو، وجهازاً لمحاكاة الزلزال، تصدر عنه اهتزازات تؤثر على لوحة الليجو الموجودة كأرضيّة للبنايات، واكتشف الأطفال أنّه كلما كان المبنى أطول أو أقل سماكة يكون أكثر تأثراً بالزلزال.