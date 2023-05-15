«أمنية» تُحقّق حلم سارة في أداء العمرة

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنية الطفلة سارة «11 سنة»، في أداء مناسك العمرة مع عائلتها وزيارة الروضة الشريفة وقبر النبي، صلى الله عليه وسلم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: سارة فتاة يُشعّ الذكاء من عيونها، رغم إصابتها بمرض خطير يُهدّد حياتها. ولطالما حلمت بأداء مناسك العمرة مع أهلها والدعاء لله عزّ وجلّ بأن يُكرمها بالشفاء، ويثلج قلبي تفاعل مجتمع الإمارات، ومُسارعته إلى تحقيق هذه الأمنية الغالية للطفلة سارة، وقالت سارة: أكرمني الله بمعرفة مؤسسة تحقيق أمنية التي تمكّنت من تحقيق حلمي بزيارة مكة والمدينة وإتمام العمرة.. وحرصت طوال الوقت على الدعاء بالشفاء، كانت رحلة روحانية رائعة لن أنساها.