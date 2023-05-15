وفاة الممثل فهد الحيان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

توفي اليوم الممثل السعودي فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً، إثر أزمة قلبية.

وقد تميز الممثل الراحل في مشواره الفني الذي امتد لأكثر من 30 عاماً، بالأدوار الكوميدية التي نالت انتشاراً كبيراً ورواجاً واسعاً.

ولد الحيان في 22 مارس 1971، وتعود بدايته إلى عام 1992 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية، حتى تم ترشيحه للمشاركة في مسلسل «طاش ما طاش» مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان، والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا، حيث بدأ بالظهور في الموسم الثاني من العمل، واستطاع بتلقائيته وعفويته لفت الأنظار إليه، ونال شهرة واسعة من خلال شخصية «هزار» التي قدمها في أجزاء مختلفة من المسلسل.

عام 2006 افتتح شركة إنتاج، ودخل هذا المجال من خلال مسلسل «غشمشم» الذي لعب بطولته، واشتهر فيه بدور «رشيد بن حويرش»، الذي جسده على مدار 6 أجزاء، ليعلن اعتزاله في عام 2014، ثم تراجع عنه بعدها بفترة وعاد للتمثيل مجدداً.

في رصيده الفني أكثر من 30 مسلسلاً بما فيها أجزاء مسلسلي «طماشة» و«غشمشم» و«رحلة المليون» و«هشتقة» و«منا وفينا» و«طيش عيال» و«سوق الحراج» و«عميان» و«خذ وخل».