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السقا.. طيار «تلج أحمر»

أحمد السقا
16 مايو 2023 01:02

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعاقد الممثل المصري أحمد السقا على بطولة فيلم «تلج أحمر»، حيث يجسد خلاله دور «طيار»، ويجري حالياً اختيار بقية فريق العمل الذي يشهد تصوير العديد من مشاهده في روسيا وتركيا، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج محمد هشام الرشيدي. 
قال السقا، إنه سيتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي متخصص في الجرافيك والديكور، لتقديم تجربة سينمائية مختلفة على مستوى الوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار «الأكشن»، ويشارك فيه ممثلان أجنبيان، وجار الاتفاق والتعاقد معهما. وأضاف أن هناك مشروع فيلم جديداً، يعكف المؤلف أيمن بهجت قمر على كتابة السيناريو والحوار له، وفور الانتهاء من كتابته سنبدأ في تصويره. ويُعرض للسقا خلال الموسم الصيفي فيلم «السرب»، ويقدم خلاله شخصية غريبة لرجل لا يبحث إلا عن مصلحته، يقيم في لبيبا، ويتناول العمل بطولات القوات الجوية المصرية، بعد مقتل 21 مصرياً على أيدي جماعة إرهابية.
كما يخوض السقا تجربة المسلسلات القصيرة مرة أخرى بمسلسل «الجولة الأخيرة»، والذي كان يحمل من قبل اسم «وزن الريشة»، ويتناول رياضة الـ MMA، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته شريف سلامة، غادة عادل، وأسماء أبواليزيد.
فيما استقرت الشركة المنتجة لمسلسل «الجبل»، الذي يشارك في بطولته على عرضه الموسم الرمضاني المقبل 2024 والذي تم تأجيله بسبب ضخامة إنتاجه واحتياجه للتصوير في إسبانيا وعدة دول عربية، والمأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، حول إحدى العمليات الكبيرة التي نفذها الجيش في حربه ضد الإرهاب.

أحمد السقا
السينما المصرية
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