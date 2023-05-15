قشور الفاكهة.. «بوتوكس» طبيعي

أبوظبي (الاتحاد)

رغم عدم وجود دليل علمي قوي، يؤكد أن قشور الموز فعالة للحد من التجاعيد، يعتقد خبراء التجميل أنها تساعد في تماسك وقوة الجلد، وتمنحه مظهراً أكثر شباباً مثل حقن البوتوكس، فقد نقلت جريدة «Woman›s World» الأميركية عن الخبراء، أن قشور الفاكهة تحتوي على السيليكون إلى جانب فيتامينات مهمة مفيدة للبشرة.

والسيليكون، هذا العنصر الدقيق ضروري لإنتاج الكولاجين الأمثل، وتفعيل إنزيمات الهيدروكسيل، وهو ما يزيد من قوة البشرة ومرونتها، ويعمل على حبس الرطوبة ويضيف تأثيراً أصغر عمراً للبشرة.

ويحسّن فيتامين (أ) من مظهر البشرة وملمسها، ويساعد على توحيد لونها وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد الصغيرة، لتبدو البشرة مشدودة وأقل عرضة للتجاعيد الجديدة.

أما فيتامين (ج) فينشط البشرة ويفتح لونها، ويخفف البقع المصابة بفرط التصبغ، كما يشتهر بقدرته على تعزيز الكولاجين وتقوية جدران الشعيرات الدموية.

ويؤكد خبراء التجميل، أنه يمكنك ببساطة مسح قشر الموز على وجهك للاستفادة من فوائده، وهو ما يكون له أيضاً مزايا تقشير وإزالة لخلايا الجلد الميتة، وأوضحوا أن استخدام قشر الموز آمن بشكل عام، إلا أنه يجب دائماً اتخاذ الاحتياطات قبل تجربة أي وصفة منزلية، عن طريق اختباره على مساحة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على وجهك بالكامل، لتجنب أي آثار جانبية تثير حساسية أو تهيج الجلد.