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هالة فاخر.. بين «أبو نسب» و«تاج»

هالة فاخر.. بين «أبو نسب» و«تاج»
15 مايو 2023 16:09

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية هالة فاخر خلال الموسم السينمائي الصيفي بفيلمين بشخصية الأم، الأول «أبو نسب»، حيث تجسد شخصية والدة طبيب بمستشفى خاص، وتصر على زواجه من إحدى قريباته، ويناقش الفيلم تأثير تداخل صلة القرابة بين العائلات، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري.
كما تجسد شخصية «أم» تعاني من كثرة متطلبات ابنيها، في فيلم «تاج»، وهو من نوعية الأعمال التي تتحدث عن الأبطال الخارقين، ويدور حول توأمين يمران بالعديد من المفارقات والصعوبات، وتشاركها البطولة الممثلة ساندي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
وتنتظر هالة عرض مسلسلها «السجل الأسود»، وتجسد فيه شخصية سيدة تهتم بأعمال السحر والشعوذة، وتأثير تلك المعتقدات الخاطئة على المجتمع، في إطار درامي يجمع بين الفانتازيا والتشويق، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي، ويشارك في بطولته خالد سليم، ومي سليم.

هالة فاخر
ممثلة مصرية
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