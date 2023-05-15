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باحثون يعثرون على حطام سفينة بعد 50 عاماً من غرقها

باحثون يعثرون على حطام سفينة بعد 50 عاماً من غرقها
15 مايو 2023 09:58

تمكن باحثون أستراليون من تحديد موقع حطام السفينة "إم في بليث ستار" بعد ما يقرب من 50 عاما من غرقها فجأة قبالة ساحل تسمانيا. وأكدت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية اليوم الاثنين، إن موقع السفينة البالغ طولها 44 متراً، والتي انقلبت فجأة وغرقت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتسمانيا في أكتوبر 1973، تم تحديده في أبريل خلال مهمة بحثية استمرت 38 يوما.

وتضمنت الرحلة، التي قادتها جامعة تسمانيا، مهمة جانبية للتحقق من حطام سفينة غير معروفة رصدته سفن الصيد سابقا. وقالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: "إن رسم خريطة لقاع البحر .. أظهر أن حطام السفينة المجهول كان على عمق 150 مترا تقريبا".

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مضيفة أن "قياس الأعماق أظهر أن حطام السفينة يطابق أبعاد ومظهر السفينة إم في بليث ستار". وقالت الوكالة إن حطام السفينة سليما وظل قائما بشكل مستقيم على قاع البحر، مع انحناءة باتجاه الشمال الغربي. وباستخدام الكاميرات تحت الماء، تمكن الباحثون من تحديد جزء من اسم السفينة - "ستار" - على مقدمة السفينة. وقدمت البيانات التي تم جمعها إلى وكالات التراث البحري الحكومية والوطنية. ويأمل الخبراء أن تساعد الخرائط ولقطات الفيديو في الإجابة عن أسئلة تتعلق بسبب غرق السفينة. 

المصدر: د ب أ
سفينة
أستراليا
حطام
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