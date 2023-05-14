ناهد البستكي.. مبتكرة مقهى منزلي

خولة علي (دبي)

ناهد البستكي صاحبة مشروع كافية منزلي متخصص.. شغفها بعالم القهوة والتعرف على أسراره، دفعها لخوض مجال صناعة القهوة، وممارسة مهنتها، ولكن في مملكتها ومحيط أسرتها.. بدأت تخطو خطوات واثقة في هذا المجال وأبدعت فيه واحترفته، لتستقبل محبي القهوة من أقاربها وصديقاتها، حتى اشتهرت قهوتها وأصبحت تنافس الكثير من المقاهي المتخصصة، حسبما ذكر المتذوقون من عملائها.

البداية

اعتادت ناهد البستكي أن تحضّر قهوتها كل صباح، حيث تمارس موهبتها في الرسم وتخط بفرشاتها على لوحاتها، وهي ترتشف قهوتها، فارتبطت بالقهوة ولازمتها في أوقات إبداعها لأعمالها الفنية، هنا توقفت أمام هذا المشروب الذي يعمل على تحسين المزاج ويزيد النشاط وينبه العقل، ويعطي إحساساً باليقظة، فعكفت على أن تبحر في هذا العالم، فبدأت تخط بالحليب أشكالاً فنية تزين قهوتها وتتلذذ بمذاقها، وتلتقط أجمل الصور لتشارك بفنها مع متابعيها على «إنستغرام»، ولاقت صدىً واسعاً، ومع هذا التفاعل أخذت تتفنن في تحضير القهوة وتعطي نصائح ومعلومات عن كل نوع منها.

وتشير البستكي إلى أن فرصة الوجود في الساحة ورغبة الجمهور في تذوق قهوتها، جاءت عندما تم إغلاق المقاهي في فترة جائحة «كورونا»، وبدء الطلب على قهوتها، ومن هنا بدأت وبصورة جدية أن تقدم قهوتها مع قطعة حلوى يتم تحضيرها بالمنزل، لتدخل في منافسة مع المقاهي على تنوعها وكثرتها.

تعليم ذاتي

عن تطوير نفسها في هذا المجال، تؤكد البستكي أنها خاضت تجارب كثيرة بشكل شخصي، إضافة إلى حرصها على القراءة عن مجال صناعة القهوة وإلمامها بالمعلومات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية، حتى استطاعت أن تحترف صناعة القهوة، وتنفرد عن غيرها بمذاقات أبدعت فيها وتميزت بها، مما أدى إلى زيادة الطلب على قهوتها المنزلية.

ثقة وتحد

وتلفت البستكي إلى أن مشروع «القهوة المختصة المنزلية»، يُعتبر الأول من نوعه في دبي، وهذا يجعلها دائماً متحفزة لتقديم الجديد والمتميز والمبتكر في عالم صناعة القهوة، والوجود على ساحة المنافسة بكل ثقة وتحدٍّ وثبات، تأكيداً على أن المرء قادر على العطاء وتطوير ذاته والنهوض بأسرته ومجتمعه، من خلال استثمار قدراته ومواهبه وشغفه، ليشق طريقه ويمضي قدماً في مجاله وفق منهج واضح ومدروس، حتى يستطيع أن يحقق هدفه وسط زخم وتنوع المشاريع، وتنافسها.

إشادة وتشجيع

شاركت البستكي في عددٍ من المعارض والأنشطة المجتمعية، مستعرضة مهاراتها في تقديم القهوة وتزيينها بأشكال مبهرة، ولاقت إشادة وتشجيعاً من الجميع للاستمرار في طريقها، كونها هي من تحضّر القهوة بنفسها، دون الاعتماد على عاملات أو مساعدات لها، مثلما يحدث في المقاهي، موضحة أن المرء لا بد أن يقوم بعمله بنفسه حتى يستطيع أن يبتكر ويطور مشروعه.