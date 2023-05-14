هنا الزاهد.. «فاصل من اللحظات اللذيذة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد هنا الزاهد لتصوير دورها في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، حيث تجسد شخصية زوجة تعيسة، ضمن أحداث تدور في إطار الفانتازيا، تأليف الثنائي شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. كما تعاقدت الزاهد على تقديم الجزء الثاني من فيلم «قصة الحب» مع أحمد حاتم، بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذي طُرح عام 2019، تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وشارك فيه ياسر الطوبجي، وعلا رشدي. وتنتظر هنا طرح فيلمين خلال الموسم الصيفي، الأول «مستر إكس»، لتجسد شخصية محامية أجبرتها ظروف حياتها على ترك المحاماة، وتجمعها العديد من المفارقات مع الكوميديا، فيما تجسد شخصية فتاة تعاني الحب مع شريك حياتها من خلال فيلم «بضع ساعات في يوم»، وتدور أحداثه في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، حول مجموعة من الشباب مرتبطة ببعضها عبر «الإنترنت». وعلى الصعيد الدرامي، تجسد الزاهد شخصية فتاة شعبية في مسلسل «سيب وأنا أسيب»، الذي ينتمي إلى المسلسلات القصيرة من 10 حلقات، حول العلاقات العاطفية بين الشباب، تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته محمد جمعة، وآية سماحة.