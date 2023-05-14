نصائح تساعدك على نوم هادئ

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يفتقد الكثيرون لمتعة النوم مما يعرض صحتهم العامة للكثير من المخاطر، ومن أجل نوم صحي لساعات نوم كافية، أكد الدكتور فيشواناث غاورايا، استشاري أمراض الرئة للأطفال، بمستشفى دانة الإمارات ضرورة اتباع خطوات عدة، ومنها الالتزام بأوقات نوم محددة وثابتة يومياً، ليعتاد الجسم على إيقاع محدد لفترتي النوم والاستيقاظ، كما يفيد أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة بعد الظهر في استعادة مستويات الطاقة والتركيز، مع الحرص على تجنب النوم لفترات طويلة لتجنب أي خلل في روتين النوم، إضافة إلى اختيار أنواع الطعام والشراب بعناية، حيث يوصى بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات التي قد تسبب الأرق، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة ليلاً، مع توفر بيئة صحية للنوم، عبر إبعاد الهاتف المتحرك وتوفير بيئة هادئة، وأيضاً تجنب الإفراط في السهر، لأن ذلك يؤدي إلى إجهاد الجسم وزيادة التوتر والاكتئاب وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يُفرَز استجابة للإجهاد أو الضغط النفسي.