«الرسم بالكلمات» في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في الرابع والعشرين من مايو الحالي ورشة عمل بعنوان «الرسم بالكلمات»، وتستهدف الورشة تعليم الأطفال رسم أشكال مختلفة باستخدام الحروف أو الكلمات وتحويلها إلى لوحة فنية.

وتأتي الورشة في إطار جهود المجمع للارتقاء بالذائقة الفنية للنشء، وصقل مواهب المبدعين منهم، وتستهدف الموهوبين في الرسم والراغبين في تعلم أصوله من عمر 14 عاماً فأكثر.. وينظم بيت الخط بالمجمع الورشة على فترتين: الأولى صباحية من العاشرة حتى الثانية عشره ظهراً، والثانية مسائية من الخامسة حتى السابعة.