أبوظبي (الاتحاد)

يعتزم «اللوفر أبوظبي» إقامة أحدث معرض تعليمي للأطفال تحت عنوان «رحلة في رحاب الكون» في متحف الأطفال، ما يمكِّن الصغار من الانطلاق في رحلة إلى الفضاء اللامتناهي عبر بوابة الفن، وتأمُّل الأعمال الفنية التي تنتمي إلى عصور وثقافات متنوعة.

ويسعى المعرض للإجابة عن أسئلة مهمة وملهمة تفتح للأطفال أبواب التفكير، منها: «لماذا كان البشر معجبين دائماً بالكون؟»، و«كيف كانت السماء مصدراً للإلهام والتخيُّل الإبداعي على مرِّ العصور؟».. وينطلق الأطفال عبر المعرض في مهمة يطوِّرون خلالها قدراتهم على المراقبة والتحليل، ما يمكِّنهم من أن يصبحوا روّاد فضاء.