الإثنين 15 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أمسية  كوميدية لـ«أوبرايان» في دبي

أمسية  كوميدية لـ«أوبرايان» في دبي
15 مايو 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
السويدي فورستروم يحقق حلمه في «السباق إلى دبي»

أمسية عنوانها السعادة يقدمها أحد أشهر رموز الكوميديا الإيرلندية، النجم «دارا أوبرايان» بعد غدٍ الاثنين على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، ضمن نسخة عام 2023 من «مهرجان دبي للكوميديا».
وكعادته في كل عروضه، يطرح «أوبرايان» كل ما جعبته من قصصٍ واقعية من حياته الشخصية، بأسلوبه المرح المميّز.. وعلى مدار حياته المهنية المتواصلة منذ عقدين من الزمن، قدّم «أوبرايان» برنامجه الساخر Mock the Week على قناة «بي بي سي»، إلى جانب عروضٍ حققت إيرادات قياسية في جميع أنحاء العالم، مع حضوره الدائم في عروض الكوميديا في المملكة المتحدة وإيرلندا.

دبي
دبي أوبرا
مهرجان دبي للكوميديا
آخر الأخبار
تشافي: أغلى الألقاب
الرياضي
تشافي: أغلى الألقاب
اليوم 13:12
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
الرياضي
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
اليوم 13:00
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
الاقتصادي
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
اليوم 12:52
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
الرياضي
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
اليوم 12:30
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
الإمارات
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
اليوم 12:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©