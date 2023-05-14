أمسية  كوميدية لـ«أوبرايان» في دبي

دبي (الاتحاد)

أمسية عنوانها السعادة يقدمها أحد أشهر رموز الكوميديا الإيرلندية، النجم «دارا أوبرايان» بعد غدٍ الاثنين على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، ضمن نسخة عام 2023 من «مهرجان دبي للكوميديا».

وكعادته في كل عروضه، يطرح «أوبرايان» كل ما جعبته من قصصٍ واقعية من حياته الشخصية، بأسلوبه المرح المميّز.. وعلى مدار حياته المهنية المتواصلة منذ عقدين من الزمن، قدّم «أوبرايان» برنامجه الساخر Mock the Week على قناة «بي بي سي»، إلى جانب عروضٍ حققت إيرادات قياسية في جميع أنحاء العالم، مع حضوره الدائم في عروض الكوميديا في المملكة المتحدة وإيرلندا.