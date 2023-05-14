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باو باترول على مسرح الاتحاد أرينا

باو باترول على مسرح الاتحاد أرينا
15 مايو 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح، يتيحها عرض مثير على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي بعنوان «باو باترول.. السباق إلى الإنقاذ» اعتباراً من 8 حتى 11 يونيو المقبل.. وباو باترول عرض مسرحي تفاعلي شاهده أكثر من 4.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعتمد على التشويق والإثارة، وإشراك المتلقي في السياق العام للأحداث.
ويتمحور العرض حول مهمة صعبة يقود خلالها رايدر، الشخصية الرئيسة في القصة، فريقه من الجراء لإنقاذ العمدة جودواي، وتتيح الفعالية للحضور الاقتراب من المسرح والتقاط الصور مع أعضاء فريق الإنقاذ.

الاتحاد أرينا
أبوظبي
جزيرة ياس
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