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«دولي الداخلة للفيلم».. يكرّم رانيا فريد شوقي

«دولي الداخلة للفيلم».. يكرّم رانيا فريد شوقي
14 مايو 2023 17:55

محمد نجيم (الرباط)

يكرّم المهرجان الدولي للفيلم في دورته الـ11 بالمغرب، ضمن فعالياته التي ستُقام بمدينة الداخلة خلال المدة الممتدة من 2 إلى 8 يونيو المقبل، الفنانة والنجمة المصرية رانيا فريد شوقي، وتشهد مشاركة دول عدة هي: السنغال، ساحل العاج، رواندا، أنغولا، أوغندا، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، بوركينافاسو، مصر، الكاميرون، تونس، الصومال، غانا، جزر موريس، والمغرب البلد المنظم، كما سيكرم المهرجان إلى جانب النجمة المصرية، عدة أسماء أخرى من عالم السينما العربية والأفريقية.
وقد أسندت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للدكتورة فريدا إيكوتو، رئيسة شعبة الدراسات الأفريقية بجامعة ميشيغان، في حين يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الإعلامي والناقد السينمائي المغربي بلال مرميد.
ويواصل المهرجان، حسب بيانه، تأكيد هويته السينمائية التي تتماشي مع أهدافه وتطلعاته، حيث اختار أن يكون موعداً سينمائياً أفريقياً وعربياً منفتحاً على تجارب سينمائية أخرى، وملتقى للفعاليات السينمائية الأفريقية والعربية من مخرجين ومنتجين ونجوم الفن السابع.
ويشمل برنامج المهرجان تنظيم ندوات ولقاءات فنية وورشات تكوينية في مجال السينما لفائدة الشباب، و«ماستر كلاس»، فضلاً عن عرض آخر الأفلام السينمائية المغربية.

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