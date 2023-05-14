أبو رية يرحب بـ«طلعت حرب» ويعتذر عن «الشعراوي»

سعيد ياسين (القاهرة)

رحب الممثل المصري كمال أبو رية بترشيحه لتجسيد شخصية رجل الاقتصاد الكبير «طلعت حرب» في مسلسل تلفزيوني، وقال إنه سعيد بتقديم شخصية مهمة صنعت اقتصاد مصر، وأرست نهضة تنموية شاملة في ظل ظروف صعبة، واستعمار وتحكم رجال أعمال أجانب، ووضع لبنة الصناعة من خلال العديد من المصانع والبنوك وشركات الطيران والاستوديوهات والمسارح وغيرها، وأنشأ كل المؤسسات التي تحمل اسم مصر، ومنها «بنك مصر» و«استوديو مصر» و«مصر للطيران» و«مصر للتأمين».

وأشار أبو رية إلى أن دراما السير الذاتية لها بريقها وتأثيرها الإيجابي الكبير على الأجيال الشابة حال تقديمها بصورة جيدة، وقد سبق له تقديم عدد منها مثل الشاعر أحمد رامي، وعلي باشا مبارك، وشعيب بن الليث بن سعد، وبلدوين الثالث، ومحمد المهدي، والحلاج، وإسماعيل شبانة.

وكشف كمال عن أنه اعتذر خلال الفترة الماضية عن تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي في مسرحية كان مقرراً تقديمها على المسرح القومي، بسبب انشغاله بتقديم شخصية «حسن أبو عصاية» في مسلسل «عملة نادرة» مع نيللي كريم وجمال سليمان، والذي عُرض في رمضان الماضي، كما شارك كضيف شرف في الجزء السابع من «الكبير أوي» مع أحمد مكي.