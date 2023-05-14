"آبل" تطلق نوعاً جديداً من التحديثات الأمنية

عندما يقوم المستخدم بتنزيل إصدار جديد من أي نظام تشغيل لأجهزة آبل الذكية، فإن الشركة ترسل للمستخدم قائمة طويلة من التنبيهات التي تخبره بكل التغييرات التي شملها الإصدار الجديد مثل الخصائص الجديدة وإصلاح العيوب وسد الثغرات الأمنية. لكن هذه الأوضاع ستتغير حيث أطلقت آبل نوعا جديدا من التحديثات الأمنية مصمما لكي يوفر إصلاحا سريعا للثغرات والمشكلات الأمنية التي يتم اكتشافها في برامج أجهزة الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد والكمبيوتر الشخصي ماك، دون الحاجة لإنتظار الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

وتستهدف هذه الخطوة معالجة الثغرات الأمنية قبل أن تتاح الفرصة للقراصنة لاستغلالها، من خلال تقليل الزمن الذي ينتظره المستخدم لتنزيل وتثبيت تحديث رئيسي لنظام التشغيل. وقالت آبل إن النظام الجديد المسمى "التعامل الأمني السريع" يستهدف "توفير التحسينات الأمنية المهمة للتطبيقات خلال الفترات الفاصلة بين الإصدارات الرئيسية للتطبيقات. على سبيل المثال يتم إدخال تحسينات على متصفح الإنترنت سفاري ومنصة تصميم صفحات الويب ويب كيت أو غيرها من المكونات الحيوية الأساسية في نظام التشغيل آي.أو.إس. في الوقت نفسه فإن المستخدمين الذين قد لا يرغبون في تنزيل التحديثات السريعة أو يمنعوا تنشيطها، سيحصلون عليها في التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل ككل. وفي حال تشغيل الأجهزة بأحدث إصدار من نظم تشغيل آبل وهي آي.أو.إس1ر4ر16 وآيباد أو.إس 1ر4ر16 أو ماك أو.إس 1ر3ر13، فإنها ستستقبل خدمة التعامل الأمني السريع تلقائيا. ويمكن للمستخدم التأكد من تنشيط إجراءات التأمين التلقائي على هاتفه الذكي من قائمة إعدادات ثم عام ثم تحديث النظام ثم تحديث تلقائي.

في الوقت نفسه إذا كان الجهاز مزودا بإصدار أقدم من نظم التشغيل، سيحتاج المستخدم إلى التحديث لتفعيل الخصائص في الإصدارات الفرعية بين الإصدارات الرئيسية. وإذا لم يرغب المستخدم في هذه التحديثات السريعة التي تعالج عادة الثغرات على جهازه، فإنه يمكنه تعطيل الخاصية بنفس الطريقة من قائمة الإعدادات.