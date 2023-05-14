"جوجل" تطلق منصة المحادثة "بارد" في 180 دولة

قررت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل إطلاق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "بارد" الخاصة بها والمنافسة لمنصة المحادثة شات جي.بي.تي التابعة لمايكروسوفت في 180 دولة حول العالم، في حين لن يتم إطلاقها حاليا في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت جوجل إنها أرجأت إطلاق المنصة التي تتحدث باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية، في دول الاتحاد الأوروبي حتى تتأكد من توافقها مع الأطر القانونية للاتحاد.

وأدخلت جوجل الكثير من التحسينات على تصميم ونتائج بارد، وبخاصة توضيح مصادر المعلومات مع إضافة وضع التشغيل في الظلام وخيار إرسال شفرات البرمجة التي يقوم بتوليدها، بحسب ما أعلنته في مؤتمر للمطورين. وتدعم لغة برمجة "بارد" 40 لغة أخرى سيتم إطلاقها تباعا. كما يستطيع الإصدار الجديد للمنصة الإجابة على أسئلة معقدة، ويستطيع صياغة جمل كاملة ردا على الأسئلة، في الوقت الذي يقدم فيه روابط الإنترنت العادلة ومصادر المعلومات. على سبيل المثال عندما تم توجيه سؤال إلى منصة بارد عن الدراجات الهوائية فإن الإجابة تشمل إلى جانب الإشارة إلى ضرورة التأكد من كفاءة نظام التعليق فيها، تشمل أيضا العروض المناسبة المتاحة من متاجر بيع الدراجات. كما عرضت المنصة في الإجابة على السؤال المعلومات الأساسية وروابط لمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أسئلة متابعة عن أشياء من الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى مناطق انتظار الدراجات في المدينة. كما طورت جوجل نموذجا لغويا جديدا باسم بالم2 يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات، لمنافسة منصة جي.بي.تي4 التي تطورها شركة أوبن آيه.آي المملوكة لمجموعة مايكروسوفت.

وتعمل منصة بارد كما هو الحال بالنسبة لمنصة جي.بي.تي على أساس نموذج بحث لغوي كبير أو "إل.إل.إم". وتطور شركة أوبن أيه.آي حاليا الإصدار الرابع من جي.بي.تي . في المقابل تستخدم جوجل نسخة مختصرة ومحسنة من النموذج اللغوي إل.أيه.إم.دي.أيه، والذي يتم تحديثه بمرور الوقت بنماذج أحدث وأقوى.