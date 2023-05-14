الإثنين 15 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"فيسبوك" تقلص وظائف ماسنجر على ساعات آبل

فيسبوك
14 مايو 2023 10:32

 تعتزم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر تقليص وظائف ماسنجر على الساعات الذكية آبل ووتش اعتبارا من يونيو المقبل.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة ميتا التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك  قوله عبر البريد الإلكتروني "سيظل المستخدمون يستقبلون تنبيهات ماسنجر على ساعات آبل ووتش عند ربطها بالتطبيق، لكن اعتبارا من بداية يونيو المقبل لن يكون في مقدورهم الرد على رسائل ماسنجر باستخدام الساعة".

وأشار موقع سي نت إلى أن بعض المستخدمين استقبلوا بالفعل رسائل تبلغهم بأن تطبيق ماسنجر لن يكون متاحا كتطبيق خاص بأجهزة آبل ووتش بعد 31 مايو الحالي.

وأضاف الموقع أن المستخدم يمكنه تنزيل تطبيق جديد على ساعة آبل ووتش بعد توقف ماسنجر، مثل وي شات أو جلايد. جاءت أنباء وقف خدمة ماسنجر على ساعات آبل ووتش بعد يوم واحدة من إعلان ميتا اعتزامها توفير إصدر من تطبيق التواصل الاجتماعي الآخر الذي تمتلكه أيضا واتس آب  للساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل وير أو.إس الذي تنتجه شركة التكنولوجيا جوجل.

ويعني هذا أنه يمكن استخدام  برنامج واتس آب  على الساعات الذكية جوجل بيكسل ووتش أو سامسونج جالاكسي ووتش5 وغيرها من الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل وير أو.إس. في الوقت نفسه رفض متحدث باسم إدارة تطبيق واتس آب  الكشف عما إذا كانت هناك خطط لتوفير التطبيق على ساعات آبل ووتش في المستقبل.

المصدر: د ب أ
فيسبوك
آبل ووتش
فيسبوك مسنجر
آخر الأخبار
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
الرياضي
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
اليوم 13:00
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
الاقتصادي
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
اليوم 12:52
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
الرياضي
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
اليوم 12:30
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
الإمارات
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
اليوم 12:25
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
الإمارات
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©