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«كورال العرب» مقطوعات من الزمن الجميل

الأمسية تتغنى بموسيقى الزمن الجميل
14 مايو 2023 01:36

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نظّم «بيت العود العربي» في أبوظبي الاحتفالية الموسيقية الشهرية الثانية لـ«كورال العرب»، تحت إشراف الموسيقار نصير شمة، وتنفيذ الفنان د. أحمد عبد الستار، حيث قدمت الاحتفالية باقة من المواهب العربية الواعدة، التي شدت بمقطوعات تراثية وكلاسيكية من الزمن الجميل، وسط حضور كبير من الموسيقيين ومحبي الفن الأصيل.
قدم «كورال العرب» ضمن الأمسية الثانية من موسم الأمسيات الشهري لـ«بيت العود» مجموعة من المقطوعات الوطنية والتراثية من بينها «الصقور المخلصين»، ومقطوعة «سماعي بياتي» من تأليف الموسيقار نصير شمة، إلى جانب باقة من الموشحات منها «بالذي أسكر» و«يمر عجباً» و«شغالي بالحسن»، وأندلسيات «ارجعي يا ألف ليلة»، كما أدى الفنان بسام عبد الستار خلال الأمسية عزفاً منفرداً على آلة القانون، أبهر الحضور. 

دعم المواهب
أكد الموسيقار نصير شمة، مدير ومؤسس «بيت العود» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن «بيت العود» يواصل نجاحه واستمراريته في تقديم هذه الأمسيات الشهرية (أول خميس من كل شهر)، والتي تسهم في دعم المواهب الإماراتية والعربية، وإظهار قدراتها وإبداعاتها في مجالي الغناء والعزف الموسيقي والأداء الصوتي المتفرد.

تبادل خبرات
وقال: تهدف البرامج الأكاديمية التي ننفذها في «بيت العود»، إلى نشر الثقافة الموسيقية وتعزيز الهوية، وتقديم عروض فنية وغنائية حية، لرواد ومتدربي «بيت العود» بشكل عام، حتى نساعدهم على الاحتكاك وتبادل الخبرات مع الآخر، وتقديم العروض المباشرة أمام الجمهور، ما يؤهلهم في المستقبل لإحياء أمسيات منفردة.

 

بيت العود العربي
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