منذر رياحنة.. مسلسلات وأفلام جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك منذر رياحنة في ثلاثة مسلسلات جديدة بين مصر والأردن، وقال إنه يستأنف قريباً تصوير بقية مشاهده فيها، أولها «أرواح خفية» ويدور حول معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى معسكر بجوار مبنى مهجور، ويتم الكشف عن سر متعلق بالمدرسة والتلاميذ فيما يخص الأرواح والمستقبل، وهذا العمل من بطولة سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ونهلة سلامة، ويخرجه ابرام نشأت.

والثاني مسلسل «أمل»، ويتناول قصة رجل وزوجته يغادران الكويت إلى الأردن بعد الغزو، وفي الطريق يعثران على طفلة رضيعة نجت من حادث تعرضت له عائلتها، فيصطحبانها لتعيش معهما بعد محاولات فاشلة للعثور على والديها، ليظهر والدها الحقيقي بعد سنوات عدة.

والثالث «السجل الأسود» مع خالد سليم ومي سليم وهالة فاخر وإخراج جميل المغازي، وتدور أحداثه حول العادات السيئة في المجتمعات العربية، ومنها لجوء البعض إلى السحر والشعوذة للتغلب على مشاكلهم.

وينتظر ريحانة عرض فيلمين انتهى من تصويرهما، هما الفيلم الأردني «رجل الكمين» مع كرم الزواهرة ووليد البرماوي ودانا خوري وإخراج أشرف العبادي، ويجسد فيه شخصية شاب يتعرف على فتاة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويكتشف أنها عضو في عصابة توقعه في مشاكل عدة، الثاني هو الفيلم المصري «آل هارون» الذي يدور حول تشكيل عصابي من تجار آثار، ينشب بين أعضائه خلاف، ينتج عنه نزاعات دموية.

وأعرب رياحنة عن سعادته بردود الفعل التي لا يزال يتلقاها حول دوره في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في رمضان الماضي، وقال إن شخصية «شوقي» التي جسدها في الأحداث كانت مركبة وغريبة.