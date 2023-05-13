5 طرق تحقق راحة البال

أبوظبي (الاتحاد)

لا ينحصر الوصول لراحة البال والعقل في تحقيق الرخاء المادي فحسب، بل يتطلب الشعور بالسلام النفسي، ويوضح موقع «Every Day Power» الأميركي أنه لتحقيق الشعور بالراحة، يمكنك اتباع هذه المسارات لتغيير حياتك للأفضل:

المساعدة

لا شيء أعظم من أن تخلد للنوم وأنت تشعر بأنك قد قدمت شيئاً مهماً وذا مغزى للآخرين، وأنك استخدمت إمكانياتك لتلهم الناس وتحدث تغييراً لمن حولك، فهذا من شأنه أن يجلب لك شعوراً لا مثيل له بالانتصار والنجاح.

استشعار النتائج

إنجاز العمل نجاح في حد ذاته، ولكن توقفك لأخذ أنفاسك وتأمل ثمار عملك ونتائجه التي تتحقق أمام ناظريك، يجعلك تتنفس الصعداء، وتستمتع بنجاحك ونتاج جهدك.

المسؤولية

لدينا جميعاً العديد من المسؤوليات، سواء تلك التي نرثها أو نلزم بها أنفسنا، ما يضع على عاتقنا عبء الالتزام بها، ما يتسبب في الشعور بالتوتر والقلق، إلا أن الوفاء بتلك المسؤوليات يُكسبنا إحساساً بالإنجاز والراحة النفسية كل يوم.

المبالغة في الأحلام

الكثير منا يطارد شيئاً ما ويركض وراء حلم أو يسعى لتحقيق شغفه بطرق عديدة، غير أن التوقف عن مطاردة تلك الأشياء سيكون أفضل لك من أجل أن تحيا ببساطة وتعيش شغفك بشروطك الخاصة، دون مطاردة أشياء غير ضرورية أو أحلام واهية.

تصحيح الأخطاء

تطاردنا أخطاؤنا وإخفاقاتنا طوال الوقت، لكننا ننسى أن تصحيح الأخطاء يعد نجاحاً في حد ذاته، وأن التخلي عن الإحساس بالفشل والتعلم من أخطائنا والبدء من جديد أمر محمود يصل بنا إلى السلام النفسي.