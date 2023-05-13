الحجار يغني لـ«الأبنودي» في المجمع الثقافي

يقدم الفنان علي الحجار في السابع والعشرين من مايو الحالي حفلاً غنائياً خاصاً في المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بعنوان «مبسوطين» تكريماً للشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتفتتح الحفل الإعلامية المصرية آية الأبنودي ابنة الشاعر الراحل بإلقاء عدد من أشهر قصائد والدها.

ونشر الحجار، على حسابه الرسمي في «إنستجرام»، الغلاف الدعائي للحفل، وكتب معه: ليلة من الطرب الأصيل.. سأكون معكم في أبوظبي خلال حفل تكريم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.. ويأتي الحفل بالشراكة مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.