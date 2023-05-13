«الدب الطماع» و«ADHD» أفضل عروض «دبي للمسرح المدرسي»

دبي (الاتحاد)

على مدار 4 أيام، أطل مهرجان دبي للمسرح المدرسي الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على عشاق «أبو الفنون» من مكتبة محمد بن راشد، حاملاً 10 عروض مسرحية قدمها موهوبو مدارس دبي، وبعد رحلة مليئة بالمحطات الإبداعية، تُوجت مسرحيتا «الدب الطماع» و(ADHD) كأفضل عروض مسرحية متكاملة.

تربعت مسرحية «الدب الطماع» لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين على عرش جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الثانية، وذلك بعد فوزها بـ 5 جوائز، على رأسها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل إخراج مسرحي، وفي المقابل، توجت مسرحية (ADHD) لمدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي

بجائزتي أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل تأليف ضمن فئات جوائز المهرجان الخاصة بعروض الحلقة الثالثة.