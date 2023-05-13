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نظـام ذكيّ للريّ بتوقيع أطفال

نظـام ذكيّ للريّ بتوقيع أطفال
14 مايو 2023 01:36

الشارقة (الاتحاد)

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تدرّب الأطفال من الفئة العمريّة من 12 سنة فما فوق على تصميم نظام ذكي للريّ، باستخدام المعالجات الدقيقة ومضخة مياه ومستشعر رطوبة، وذلك خلال ورشة عمل تفاعليّة استضافها رُكن الروبوتات ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز «إكسبو الشارقة».. وتعرّف الأطفال على نظام الدائرة الكهربائية البسيطة، وآلية تدفق الكهرباء عبر هذا النظام، لينتقلوا بعدها لاستكشاف منصّة «آردوينو» والتي تتكون من لوحة كهربائيّة مفتوحة المصدر وقابلة للبرمجة، إلى جانب آلية استخدام لوح التجارب الذي يُعدّ أحد أهم المكُونات الأساسية لتعلم كيفية بناء الدوائر الكهربية اللازمة لأنظمة الري الذكية.

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