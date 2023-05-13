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سباق «فورمولا 1» في «الشارقة القرائي للطفل»

سباق «فورمولا 1» في «الشارقة القرائي للطفل»
14 مايو 2023 01:36

الشارقة (الاتحاد)

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على مقاعد ألعاب إلكترونية أتاحتها إحدى المنصات المشاركة في فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، تنافس الأطفال منافسة شديدة تشبه تلك التي نراها في عالم سباقات «الفورمولا 1» المدهشة، فتجاوزوا العوائق بمهارة عالية، مظهرين تركيزاً عالياً، ومتفادين المطبات والعقبات.
وأتاحت هذه المنصة للأطفال اختيار لعبة من بين مجموعة من الألعاب الموجودة على الشاشات، الموصولة بمقاعد ومقاود وفرامل سيارات مصممة خصيصاً للسباقات، حيث تعتمد على محاكاة رقمية تستخدم نفس تكنولوجيا السرعة في السباقات الحقيقية لـ«الفورمولا 1»، بما يُشعر الأطفال بالحماس وهم ينطلقون بهذه المركبات في مسارات خطرة.

فورمولا 1
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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