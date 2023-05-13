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سجن وغرامة ومصادرة وحرمان بسبب الغش في مسابقة صيد

إفشال الغش في مسابقة الصيد
13 مايو 2023 17:49

 حكم على أميركيين اثنين بالسجن عشرة أيام وغرامة بسبب الغش في مسابقة محلية لصيد الأسماك، وصودرت سفينتهما المقدرة قيمتها بـ130 ألف دولار أميركي وحرما من المشاركة لمدة 3 سنوات.
وقال مايكل أومالي، المدعي العام الذي حاكمهما في ولاية أوهايو «أنا مقتنع بأنّ هذين المحتالين قد غشّا في مسابقات عدة في السنوات الأخيرة».
وأضاف «للأسف، لا يمكن تحميلهما المسؤولية إلا عما فعلاه في 30 سبتمبر 2022».

في ذلك اليوم، شارك جيكوب رونيان وتشيس كومينسكي في مسابقة لصيد سمك الجاحظ (نوع يعيش في المياه العذبة شبيه بسمك قشر البياض)، أقيمت على بحيرة إري، إحدى البحيرات الخمس الكبرى في أميركا الشمالية.
كانت الجائزة الكبرى في المسابقة، البالغة قيمتها 28 ألفاً و760 دولاراً، للفريق الذي ينجح في اصطياد خمس من أكبر أسماك الجاحظ في البحيرة.

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  • عند أخذ وزن الأسماك التي اصطادها الثنائي رونيان وكومينسكي، ساورت مدير المسابقة شكوك بعدما لاحظ أن حجم الأسماك المصطادة لا يتطابق مع الوزن المعروض على الميزان، فشق الأسماك واكتشف عدداً من الأوزان في أحشائها، بجانب شرائح سمك مضافة إليها لزيادة الوزن.
    واستُبعد المتنافسان على الفور وفتحت الشرطة تحقيقاً.
    وإضافة إلى السجن ومصادرة سفينتهما، حُكم على رونيان وكومينسكي بدفع غرامة قدرها 2500 دولار، وبسحب رخصة الصيد الخاصة بهما لثلاث سنوات، وهي المدة القصوى المنصوص عليها في القوانين المحلية.

المصدر: آ ف ب
الغش
مسابقة
صيد السمك
السجن
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