سجن وغرامة ومصادرة وحرمان بسبب الغش في مسابقة صيد

حكم على أميركيين اثنين بالسجن عشرة أيام وغرامة بسبب الغش في مسابقة محلية لصيد الأسماك، وصودرت سفينتهما المقدرة قيمتها بـ130 ألف دولار أميركي وحرما من المشاركة لمدة 3 سنوات.

وقال مايكل أومالي، المدعي العام الذي حاكمهما في ولاية أوهايو «أنا مقتنع بأنّ هذين المحتالين قد غشّا في مسابقات عدة في السنوات الأخيرة».

وأضاف «للأسف، لا يمكن تحميلهما المسؤولية إلا عما فعلاه في 30 سبتمبر 2022».

في ذلك اليوم، شارك جيكوب رونيان وتشيس كومينسكي في مسابقة لصيد سمك الجاحظ (نوع يعيش في المياه العذبة شبيه بسمك قشر البياض)، أقيمت على بحيرة إري، إحدى البحيرات الخمس الكبرى في أميركا الشمالية.

كانت الجائزة الكبرى في المسابقة، البالغة قيمتها 28 ألفاً و760 دولاراً، للفريق الذي ينجح في اصطياد خمس من أكبر أسماك الجاحظ في البحيرة.