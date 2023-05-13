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سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عامًا

مارة يقفون قرب نافورة في سنغافورة
13 مايو 2023 17:15

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة فيها منذ 40 عامًا في حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء كبيرة من جنوب وجنوب شرق آسيا.
وقالت وكالة البيئة الوطنية على موقع "فيسبوك" إن درجة الحرارة، التي بلغت السبت 37 درجة مئوية، هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجل في أبريل 1983.
وأضافت الوكالة "من المتوقع أن تستمر الظروف الدافئة والجافة الحالية غدا (الأحد)"، وتوقعت "هطول زخات قصيرة من المطر الأسبوع المقبل مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة".
مايو هو عادة أحد أكثر شهور السنة دفئًا.
بدورها، سجلت فيتنام درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية الأسبوع الماضي. وحذرت شركة الكهرباء الحكومية من أن نظام الطاقة الوطني سيتعرض لضغوط هذا الصيف بسبب موجات الحر المتوقعة.
يقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة.
وحذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، من أن "كل زيادة في الاحتباس الحراري ستكثف المخاطر المتعددة والمتزامنة".

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