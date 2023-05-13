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ناسا تطلق منطاداً بحجم ملعب كرة القدم

ناسا تطلق منطاداً بحجم ملعب كرة القدم
13 مايو 2023 11:17

 أطلقت إدارة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا"، بنجاح منطادا علميا للضغط العالي، من نيوزيلندا اليوم السبت، لتكمل هدفا سعت إليه على مدى 15 عاما. وأضافت ناسا في بيان أن المنطاد، بحجم ملعب كرة القدم، انطلق من مطار "واناكا"، في الجزيرة الجنوبية للبلاد، في مهمة تستغرق 100 يوم أو أكثر من الطيران، في الغلاف الجوي العلوي للأرض.

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وكان قد تم إطلاق أول منطاد في 16 أبريل الماضي، حيث قام بالدوران حول نصف الكرة الجنوبي للأرض ثلاث مرات بالفعل،  وحلق على ارتفاع حوالي 33 ألف متر. وقالت ديبي فيربروثر، رئيسة البرنامج إن وجود منطادين للضغط العالي، كان هدفا في طور الإعداد لمدة 15 عاما.

المصدر: د ب أ
ناسا
الكرة الأرضية
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