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عبد الكريم عبد القادر.. وفاة «الصوت الجريح»

الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر
13 مايو 2023 01:06

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
توفي الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر عن عمر يناهز الـ81 عاماً، بعد صراع مع المرض.
أثرى الفنان الراحل، خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً، الساحة بالعديد من الأعمال الغنائية التي نالت رواجاً لافتاً، والتي ستظل راسخة في وجدان الجمهور العربي.
ويُعتبر الفنان الراحل أحد أهم فناني الكويت والخليج في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ولُقب بـ «الصوت الجريح» عام 1988، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الشهيرة «أجر الصوت»، والانتشار الذي حققه الألبوم نفسه الذي حمل الاسم نفسه «الصوت الجريح»، وقد بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية بالكويت قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام.
تعاون عبد الكريم في بدايته الفنية مع نخبة من أبرز الفنانين والملحنين، أبرزهم: عبد الرب إدريس وطلال مداح، وحصد ألبومه «شفتك» الذي صدر عام 1993 على العديد من الجوائز منها «الأسطوانة البرونزية» عن ثالث أفضل أغنية وهي «جمر الوداع» في مهرجان «القاهرة الغنائي» في التسعينات، وجائزة «أفضل أغنية» عن أغنية «شخبارك» في مهرجان «القاهرة الغنائي» عام 1998، وفاز بالجائزة الذهبية في مهرجان «القاهرة الرابع» كأفضل فنان لعام 1998، وحصلت أغنية «شخبارك» على الجائزة الفضية كأفضل أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب.
قدم عبد الكريم خلال مسيرته أكثر من 41 ألبوماً، تضمنت تجارب غنائية مختلفة، وتعاونات فريدة مع أبرز المبدعين من الشعراء والملحنين المخضرمين والشباب، من أبرزها: «آن الأوان»، «الحنين»، «زوار»، «مركب»، «تكون ظالم»، «عاشق»، «وين مرساك»، «باختصار»، «داعية»، «أحوال العاشقين»، «الله معاي»، «الجرح الخطير» و«محال»، كما طرح أكثر من «ميني ألبوم»، منها: «بالحيل أحبك»، «غريب»، «اعترفلك»، و«تأخرتِ».
كان آخر ظهور لعبد الكريم عبد القادر في الإمارات، حينما كان يتابع حالته الصحية في أحد المستشفيات بأبوظبي، وصور مقطع فيديو يشيد بدور الإمارات في علاجه، ووجّه رسالة قال فيها: الإمارات ساكنة القلب.. شكراً لبلدي الثاني.

 

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