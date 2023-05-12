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ماسك يعيّن مديرة تنفيذية جديدة لتويتر

ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية الجديدة لمنصة تويتر
12 مايو 2023 21:58

أعلن إيلون ماسك، اليوم الجمعة، تعيين ليندا ياكارينو، مديرة الدعاية في "إن بي سي يونيفيرسال" في منصب المدير التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال ماسك، في تغريدة له على تويتر "إنني جد متحمس للترحيب بليندا ياكارينو كرئيس تنفيذي جديد لتويتر"، مؤكدا تقارير وسائل الإعلام.
وأضاف أن "ليندا ستركز، في المقام الأول، على العمليات التجارية، بينما أركز أنا على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة... وأتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى تطبيق إكس كورب، تطبيق كل شيء".
كانت ياكارينو مسؤولة مؤخرا عن أعمال الدعاية في "إن بي سي يونيفرسال"، وهي شركة إعلامية عملاقة. يمكن أن تساعد خبرة ياكارينو، التي تمتد لعقود، منصة تويتر على جلب بعض الهدوء للمعلنين الرئيسيين. وكان ماسك قد أعلن، في تغريدة أمس الخميس، عن استقالته الوشيكة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر وقال إنه عثر على خليفة له من دون ذكر اسم.
كان ماسك، الذي يرأس أيضا شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة "سبيس إكس" للفضاء، قد أعلن في نهاية عام 2022 أنه يعتزم التنحي عن منصبه في تويتر.
وشغل ماسك منصب المدير التنفيذي في إطار صفقته التي بلغت حوالي 44 مليار دولار أميركي لشراء منصة التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي.

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المصدر: د ب أ
تويتر
مدير تنفيذي
ليندا ياكارينو
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